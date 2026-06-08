Аэропорт Генерал-Сантос и школы закрыли на Филиппинах после землетрясения

«Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) объявляет о временной приостановке работы аэропорта Генерал-Сантос в связи с землетрясением», — говорится в заявлении ведомства.
Обрушения в аэропорту Филиппин после землетрясения. Видео © X / Scope Report.
Судя по кадрам из аэропорта, землетрясение нанесло зданию аэровокзала существенный ущерб. Обрушилась часть отделки и строительных конструкций.
Также президент Филиппин Фердинанд Маркос отдал распоряжение приостановить учебный процесс в школах и других образовательных учреждениях ряда районов острова Минданао. Меры безопасности направлены на защиту населения после подземных толчков.
Напомним, 8 июня у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение. Камеры наблюдения и очевидцы зафиксировали момент подземных толчков на видео. Пользователи социальных сетей сообщали, что от колебаний почвы падала мебель и осыпалась шуткатурка. Известно о гибели, как минимум, одного человека. Эпицентр располагался в 58 километрах от города Генерал-Сантос на глубине 57 километров.
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