Аэропорт Генерал-Сантос и школы закрыли на Филиппинах после землетрясения

Напомним, 8 июня у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение. Камеры наблюдения и очевидцы зафиксировали момент подземных толчков на видео. Пользователи социальных сетей сообщали, что от колебаний почвы падала мебель и осыпалась шуткатурка. Известно о гибели, как минимум, одного человека. Эпицентр располагался в 58 километрах от города Генерал-Сантос на глубине 57 километров.