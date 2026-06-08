Житель Красноярска поругался с женой и «заминировал» ее квартиру. Случилось это в феврале текущего года в микрорайоне Солнечном. 44-летний мужчина приехал в гости к бывшей жене и ребенку. Однако у женщины были дела и она вскоре с дочерью ушла из дома.