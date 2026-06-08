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Житель Красноярска поругался с женой и «заминировал» ее квартиру

За ложное сообщение о терроризме горожанин может получить до 5 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска поругался с женой и «заминировал» ее квартиру. Случилось это в феврале текущего года в микрорайоне Солнечном. 44-летний мужчина приехал в гости к бывшей жене и ребенку. Однако у женщины были дела и она вскоре с дочерью ушла из дома.

Гость остался в квартире и, чтобы скоротать время, принялся выпивать. А после уже в состоянии опьянения отправился встречать экс-супругу. Они поругались, видимо, женщине не понравилось его состояние. Тогда он и сообщил ей, что заложил в квартире взрывное устройство.

После звонка в полицию на место оперативно прибыла следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Обследовали дом, но предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, не нашли.

Свою вину мужчина признал, покаялся: был, мол, грех — решил отомстить. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.