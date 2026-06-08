Работница проката автомобилей в Подмосковье обманула клиентов на полмиллиарда

Ранее Life.ru рассказывал про 35-летнюю жительница Рязани, которая продавала знакомым технику Apple по ценам заметно ниже рыночных. Покупателям она рассказывала о якобы выгодных поставках через «свои каналы». Сначала клиенты действительно получали смартфоны и ноутбуки по сниженной стоимости, однако позже предпринимательница начала затягивать исполнение обещаний, а затем и вовсе исчезла. Суммарный ущерб оценивается минимум в 8 миллионов рублей. В итоге СМИ выяснили, что женщина оказалась лудоманкой. Её зовут Юлия. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.