В Новосибирской области суд рассмотрит дело о сбыте 11,6 кг наркотиков

Прокуратура Новосибирской области передала в суд уголовное дело против местной жительницы. Женщину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Она использовала интернет для координации своей деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи установили, что женщина получала от неустановленного лица информацию о расположении крупных оптовых тайников. Затем она забирала наркотики, фасовала их и создавала новые «закладки». Часть запрещенных веществ она также хранила у себя дома для дальнейшей продажи.
Деятельность преступной группы пресекли сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области. В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли из оборота более 11,6 кг наркотических средств. Дело направили на рассмотрение в Новосибирский районный суд.