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В Новосибирской области суд рассмотрит дело о сбыте 11,6 кг наркотиков

Жительница региона обвиняется в покушении на продажу запрещенных веществ через интернет.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Новосибирской области передала в суд уголовное дело против местной жительницы. Женщину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Она использовала интернет для координации своей деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи установили, что женщина получала от неустановленного лица информацию о расположении крупных оптовых тайников. Затем она забирала наркотики, фасовала их и создавала новые «закладки». Часть запрещенных веществ она также хранила у себя дома для дальнейшей продажи.

Деятельность преступной группы пресекли сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области. В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли из оборота более 11,6 кг наркотических средств. Дело направили на рассмотрение в Новосибирский районный суд.