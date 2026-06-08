Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержка более суток: из Челябинска не могут отправить самолеты в Сочи

В челябинском аэропорту 8 июня задерживаются рейсы в Сочи.

Источник: Росавиация

В аэропорту Челябинска 8 июня задерживаются авиарейсы из Сочи и обратно.

Один самолет должен был прибыть еще в 14:45 в воскресенье 7 июня, но не добрался до Южного Урала и к утру понедельника. Его посадку ждут только в 21:10.

Прибытие второго рейса в Челябинск отложено с 3:00 до 19:20.

Рейсы из Челябинска в Сочи также задерживаются. Первый должен был отправиться еще в 15:45 7 июня, но отложен до 22:10 8 июня.

Второй вылет перенесен в понедельник с 4:00 до 20:20.

Расписание аэропорта Сочи нарушено после длительных ограничений, которые для обеспечения безопасности вводила Росавиация.