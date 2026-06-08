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92 пожара ликвидировали в Омской области за первую неделю лета

Почти четверть возгораний пришлась на горящий мусор.

Источник: МЧС РФ

С 1 по 7 июня омские пожарные ликвидировали 92 возгорания, сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

Из них 22 случая — горение мусора, ещё 17 раз горела сухая трава. Спасателям удалось спасти одного человека, двое получили травмы. К сожалению, три человека погибли. Также зафиксированы 121 выезд по ложным вызовам и 118 ложных срабатываний сигнализации.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Только с начала года в области произошло уже три пожара, в которых погибли шесть детей. Чаще всего трагедии происходят в жилом секторе.

Основные причины — нарушения при использовании электрооборудования, неосторожное обращение с огнём и детская шалость. В период скопления на земле тополиного пуха особенно важно объяснить детям опасность игр с огнём.

Ранее мы рассказывали, что в Омской области вновь задымился мусорный полигон.

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