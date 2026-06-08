92 пожара ликвидировали в Омской области за первую неделю лета

С 1 по 7 июня омские пожарные ликвидировали 92 возгорания, сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.
Из них 22 случая — горение мусора, ещё 17 раз горела сухая трава. Спасателям удалось спасти одного человека, двое получили травмы. К сожалению, три человека погибли. Также зафиксированы 121 выезд по ложным вызовам и 118 ложных срабатываний сигнализации.
В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Только с начала года в области произошло уже три пожара, в которых погибли шесть детей. Чаще всего трагедии происходят в жилом секторе.
Основные причины — нарушения при использовании электрооборудования, неосторожное обращение с огнём и детская шалость. В период скопления на земле тополиного пуха особенно важно объяснить детям опасность игр с огнём.
Ранее мы рассказывали, что в Омской области вновь задымился мусорный полигон.