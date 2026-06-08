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В районе базы сборной Англии по футболу в США произошла стрельба

При стрельбе возле базы сборной Англии в США пострадали девять человек.

Источник: Аргументы и факты

Вблизи тренировочного лагеря английской футбольной команды в Канзас-Сити произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщает The New York Times.

По информации издания, инцидент произошел еще ночью 6 июня. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, обнаружившие группу людей, которые, заметив полицию, бросилась врассыпную.

В результате стрельбы девять человек получили ранения и были доставлены в местные больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время известно, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Полиция пока не задержала подозреваемых в совершении преступления. Причины и мотивы стрельбы пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что 12 человек получили ранения в результате стрельбы в штате Огайо.

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