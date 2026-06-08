На вокзале в Нью-Йорке мужчина напал на людей с ножом

По данным силовиков, инцидент произошел на Пенсильванском вокзале Нью-Йорка в воскресенье в 19.00 по местному времени (понедельник 02.00 по мск).
«Скорая помощь доставила пять человек в местную больницу в стабильном состоянии. На месте было задержано лицо, представляющее интерес для следствия», — сказали РИА Новости в полиции.
Там отметили, что злоумышленника задерживали правоохранители из полицейского департамента Amtrak — структуры при американском железнодорожном перевозчике.
Инцидент случился неподалеку от арены Madison Square Garden, где в понедельник вечером (по местному времени) планируется проведение третьего матча финала НБА. На игре ожидается присутствие президента США Дональда Трампа.