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На вокзале в Нью-Йорке мужчина напал на людей с ножом

НЬЮ-ЙОРК, 8 июн — РИА Новости. Неизвестный ранил ножом пятерых человек на вокзале в Нью-Йорке, злоумышленника задержали, сообщили РИА Новости в городской полиции.

Источник: © РИА Новости

По данным силовиков, инцидент произошел на Пенсильванском вокзале Нью-Йорка в воскресенье в 19.00 по местному времени (понедельник 02.00 по мск).

«Скорая помощь доставила пять человек в местную больницу в стабильном состоянии. На месте было задержано лицо, представляющее интерес для следствия», — сказали РИА Новости в полиции.

Там отметили, что злоумышленника задерживали правоохранители из полицейского департамента Amtrak — структуры при американском железнодорожном перевозчике.

Инцидент случился неподалеку от арены Madison Square Garden, где в понедельник вечером (по местному времени) планируется проведение третьего матча финала НБА. На игре ожидается присутствие президента США Дональда Трампа.

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