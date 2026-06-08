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Казахстанцев вербовали в наркобизнес через call-центры Украины

МВД РК совместно с Национальной полицией Украины при взаимодействии генеральных прокуратур обеих стран выявили и пресекли деятельность организаторов и участников call-центров транснациональных преступных группировок, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

28 мая в городе Киеве (Украина) пресекли деятельность call-центров, подконтрольных одной из транснациональных преступных организаций, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков на территории стран Европы и СНГ.

Установлено, что данные call-центры использовались для вербовки граждан в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.

По указанию организаторов операторы и менеджеры осуществляли поиск, подбор и привлечение лиц для дальнейшей работы в качестве закладчиков и фасовщиков наркотиков на территории Республики Казахстан.

«В результате проведенных мероприятий задержаны 11 человек. Установлены роли каждого участника преступной схемы, включая организаторов, старших операторов и сотрудников офисов, непосредственно занимавшихся вербовкой потенциальных исполнителей», — сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов.

Обыски проведены по девяти адресам. Изъяты денежные средства на сумму порядка 40 тысяч долларов США и 10 тысяч евро, автомобиль Range Rover, 18 мобильных телефонов, 12 ноутбуков и планшетов.

Сейчас проводится извлечение и анализ информации с изъятой компьютерной техники, устанавливаются аккаунты организаторов преступной деятельности, а также ведется параллельное финансовое расследование.

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