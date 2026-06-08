Казахстанцев вербовали в наркобизнес через call-центры Украины

28 мая в городе Киеве (Украина) пресекли деятельность call-центров, подконтрольных одной из транснациональных преступных организаций, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков на территории стран Европы и СНГ.
Установлено, что данные call-центры использовались для вербовки граждан в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.
По указанию организаторов операторы и менеджеры осуществляли поиск, подбор и привлечение лиц для дальнейшей работы в качестве закладчиков и фасовщиков наркотиков на территории Республики Казахстан.
«В результате проведенных мероприятий задержаны 11 человек. Установлены роли каждого участника преступной схемы, включая организаторов, старших операторов и сотрудников офисов, непосредственно занимавшихся вербовкой потенциальных исполнителей», — сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов.
Обыски проведены по девяти адресам. Изъяты денежные средства на сумму порядка 40 тысяч долларов США и 10 тысяч евро, автомобиль Range Rover, 18 мобильных телефонов, 12 ноутбуков и планшетов.
Сейчас проводится извлечение и анализ информации с изъятой компьютерной техники, устанавливаются аккаунты организаторов преступной деятельности, а также ведется параллельное финансовое расследование.