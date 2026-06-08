Гули подчинил рынки России из-за решетки и стал мишенью для киллеров

Надира Салифова по кличке Гули считали одним из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве. Он получил титул за решеткой, руководил криминальными структурами из колонии, контролировал бизнес за пределами Азербайджана и десятилетиями вел войны с конкурентами. Однако в 2020 году его карьера закончилась выстрелом в турецком отеле.
Будущий криминальный авторитет родился в грузинском городе Дманиси, а затем вместе с семьей переехал в Баку. В середине 1990-х годов его осудили по ряду уголовных статей, а позднее срок заключения увеличился до 27 лет. Несмотря на длительное пребывание в местах лишения свободы, влияние Салифова только росло. В 2000 году он получил статус вора в законе под кличкой Гули.
По данным из криминальной среды, находясь в колонии, Гули сохранял связь с внешним миром и продолжал управлять своими людьми. Его сторонники постепенно укрепляли позиции на рынках в различных регионах России. Позднее влияние Салифова распространилось и на ряд крупных московских рынков.
Имя Гули регулярно всплывало в конфликтах между представителями преступного мира. Одним из его главных противников считался вор в законе Ровшан Джаниеев по прозвищу Ленкоранский. Борьба за влияние и контроль над коммерческими потоками привела к затяжному противостоянию, которое продолжалось много лет.
После освобождения в 2017 году Салифов покинул Азербайджан и поселился в Турции. Незадолго до этого, по данным из криминальной среды, для его устранения была собрана группа из 11 киллеров. Покушение не состоялось после вмешательства турецкой полиции.
В последующие годы Гули называли одним из возможных претендентов на роль наиболее влиятельного вора в законе на постсоветском пространстве. В России против него возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Ночью 20 августа 2020 года в турецкой Анталье к Салифову приехал криминальный авторитет Хаган Зейналов, известный как Хан Бакинский. Встреча проходила без охраны. Вскоре прозвучал выстрел, ставший для Гули смертельным.
Зейналова задержали вскоре после убийства. Вместе с ним был задержан водитель Амир Гамидли. Позже оба получили в Турции пожизненные сроки. Следствие также рассматривало версию о причастности к организации преступления других представителей криминального мира, однако перед судом предстали только непосредственные исполнители.
Так завершилась история человека, который более двух десятилетий оставался одной из самых заметных фигур преступного мира бывшего СССР, пережил многочисленные конфликты и покушения, но погиб от руки человека, которому, как считалось, доверял.
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