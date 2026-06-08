Гули подчинил рынки России из-за решетки и стал мишенью для киллеров

Будущий криминальный авторитет родился в грузинском городе Дманиси, а затем вместе с семьей переехал в Баку. В середине 1990-х годов его осудили по ряду уголовных статей, а позднее срок заключения увеличился до 27 лет. Несмотря на длительное пребывание в местах лишения свободы, влияние Салифова только росло. В 2000 году он получил статус вора в законе под кличкой Гули.