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Движение поездов в Крыму приостановлено после удара БПЛА по составу

Плановое движение пассажирских поездов на территории Крыма остановлено. Причиной стала атака беспилотного летательного аппарата на состав, следовавший по маршруту Москва — Симферополь.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс» в своем Telegram-канале, в результате инцидента погиб помощник машиниста, машинист электровоза получил ранения. Пассажиры не пострадали.

«Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено. Ночью в результате атаки БПЛА был поврежден локомотив поезда № 68 Москва — Симферополь. Пассажиры поезда не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист электровоза ранен», — отмечается в заявлении.

В настоящее время пассажиры всех поездов, находящихся в республике, эвакуированы. Для доставки пассажиров трех составов в Симферополь задействованы автобусы.

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