Движение поездов в Крыму приостановлено после удара БПЛА по составу

Как сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс» в своем Telegram-канале, в результате инцидента погиб помощник машиниста, машинист электровоза получил ранения. Пассажиры не пострадали.
В настоящее время пассажиры всех поездов, находящихся в республике, эвакуированы. Для доставки пассажиров трех составов в Симферополь задействованы автобусы.
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