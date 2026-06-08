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Хабаровчанина обманули на 780 тыс рублей при покупке парковочного места

У «продавца» машиноместо давно изъяли за долги.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске горожанин стал жертвой мошенничества и потерял 780 тысяч рублей при попытке купить парковочное место на подземной парковке дома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Объявление о продаже места в Индустриальном районе за 1,5 млн рублей потерпевший увидел в домовом чате и обратился к продавцу. Тот показал документы на собственность и попросил внести предоплату на карту его дочери. Покупатель перевел 780 тысяч рублей, и только после этого сам решил перепроверить чистоту сделки. Выяснилось, что парковочное место было изъято у продавца за долги и перепродано, и, соответственно, распоряжаться им бывший владелец не имел никаких оснований. Покупатель потребовал вернуть деньги, но безуспешно, после чего обратился в полицию.

«Продавца», судимого за присвоение и неуплату алиментов, и сейчас проживающего с сожительницей во Владивостоке, задержали и доставили в Хабаровск. По его словам, несколько лет назад он взял кредит на развитие бизнеса, но не смог с ним расплатиться, поэтому суд арестовал его имущество, включая счета и парковочное место.

Во время следственных действий «продавец» вернул потерпевшему 150 тысяч рублей. Кроме того, в счет погашения ущерба у него изъят смартфон.

— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, компенсацию жертвам мошенников будут оплачивать банки или операторы связи.