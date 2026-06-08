Хабаровчанина обманули на 780 тыс рублей при покупке парковочного места

Объявление о продаже места в Индустриальном районе за 1,5 млн рублей потерпевший увидел в домовом чате и обратился к продавцу. Тот показал документы на собственность и попросил внести предоплату на карту его дочери. Покупатель перевел 780 тысяч рублей, и только после этого сам решил перепроверить чистоту сделки. Выяснилось, что парковочное место было изъято у продавца за долги и перепродано, и, соответственно, распоряжаться им бывший владелец не имел никаких оснований. Покупатель потребовал вернуть деньги, но безуспешно, после чего обратился в полицию.