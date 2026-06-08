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В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов после атаки дрона ВСУ

Все пассажиры поездов в Крыму эвакуированы.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов после атаки беспилотника ВСУ на поезд Москва-Симферополь. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

«Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы», — говорится в заявлении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму атаке подвергся пассажирский поезд сообщением Москва — Симферополь. Украинские дроны атаковали тепловоз. В результате погиб помощник машиниста.

Позже мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе перекрыто движение транспорта в направлении Геленджика, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

3 июня, напомним, беспилотники ВСУ атаковали в Енакиево пассажирский рейсовый автобус Москва-Симферополь. Отмечалось, что в результате случившегося погибли семь человек. Все эти люди — гражданские лица. Кроме того, в результате атаки ВСУ пострадали 11 человек.

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