В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов после атаки дрона ВСУ

В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов после атаки беспилотника ВСУ на поезд Москва-Симферополь. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
«Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы», — говорится в заявлении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму атаке подвергся пассажирский поезд сообщением Москва — Симферополь. Украинские дроны атаковали тепловоз. В результате погиб помощник машиниста.
Позже мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе перекрыто движение транспорта в направлении Геленджика, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.
3 июня, напомним, беспилотники ВСУ атаковали в Енакиево пассажирский рейсовый автобус Москва-Симферополь. Отмечалось, что в результате случившегося погибли семь человек. Все эти люди — гражданские лица. Кроме того, в результате атаки ВСУ пострадали 11 человек.