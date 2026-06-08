Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область

Два человека пострадали в Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил оперативный штаб региона.
— В результате атак со стороны Вооруженных сил Украины пострадали два человека, в том числе ребенок, — сказано в канале оперштаба в мессенджере МАКС.
Уточняется, что в селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. В результате 14-летний подросток получил слепые осколочные ранения в области виска и бедра.
В селе Ясные Зори Белгородского округа БПЛА сдетонировал на территории предприятия. Позже мужчина сам обратился в больницу, где медики выявили у него акубаротравму и ушиб кожи головы.
В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон ВСУ ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. По предварительной информации, пострадал машинист, его помощник погиб.
7 июня глава ЛНР Леонид Пасечник передал, что два подростка пострадали в результате удара ВСУ по Лисичанску, им оказали помощь и доставили в больницу.