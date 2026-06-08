Медведя, напавшего на человека в Хабаровском крае, поймали

Животное нашли в районе посёлка имени Горького — примерно в 5−6 км от села Тополево, где медведь более часа перемещался вблизи людей. В какой-то момент животное заметило мужчину и бросилось за ним. Местный житель сумел спастись, забравшись на балку и отпугнув хищника. После этого медведь продолжил перемещаться по территории.