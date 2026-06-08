Школьник и рабочий пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

В Белгородском округе, в селе Ясные Зори, дрон сдетонировал на территории промышленного предприятия. Пострадавший мужчина вечером сам обратился в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи диагностировали у него акубаротравму и ушиб волосистой части головы. Пациент продолжает лечение амбулаторно.