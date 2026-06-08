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Один человек погиб и четверо пострадали при землетрясении на Филиппинах

Подземные толчки вызвали обрушение ряда зданий в Хенераль-Сантосе на Филиппинах.

Источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 7,8, произошедшее на юге Филиппин, унесло жизнь одного человека, еще четверо пострадали, сообщает ABS-CBN News.

Помимо этого, подземные толчки вызвали обрушение ряда зданий в Хенераль-Сантосе.

«Повреждены много зданий, но я не могу сейчас сказать, сколько их, мы заняты спасательными работами», — сообщил телеканалу представителя местной полиции.

Также президент республики Фердинанд Маркос-младший отдал распоряжение о временном прекращении занятий в образовательных учреждениях отдельных районов.

Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой 8,1 были зарегистрированы на Филиппинах у побережья острова Минданао.