Один человек погиб и четверо пострадали при землетрясении на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 7,8, произошедшее на юге Филиппин, унесло жизнь одного человека, еще четверо пострадали, сообщает ABS-CBN News.
Помимо этого, подземные толчки вызвали обрушение ряда зданий в Хенераль-Сантосе.
«Повреждены много зданий, но я не могу сейчас сказать, сколько их, мы заняты спасательными работами», — сообщил телеканалу представителя местной полиции.
Также президент республики Фердинанд Маркос-младший отдал распоряжение о временном прекращении занятий в образовательных учреждениях отдельных районов.
Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой 8,1 были зарегистрированы на Филиппинах у побережья острова Минданао.