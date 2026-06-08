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В Японии из-за угрозы цунами объявлена эвакуация для 181 тысячи человек

В результате землетрясения, произошедшего на Филиппинах, власти Японии объявили эвакуацию 181 тысячи человек.

Источник: Аргументы и факты

В результате землетрясения, произошедшего на территории Филиппин, властям Японии пришлось объявить эвакуацию порядка 181 тысячи человек, проживающих в шести префектурах.

Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарное управление министерства общенациональных дел страны.

Эвакуация проводится в префектурах Окинава, Коти, Ибараки, Миэ, Кагосима и Миядзаки. Жители прибрежных районов получили настоятельные рекомендации укрыться в безопасных местах.

Предупреждение о цунами объявлено на обширных территориях Японии, охватывающем районы от южных границ страны до префектуры Тиба, расположенной недалеко от Токио.

Напомним, ранее у берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8. На сейсмостанции «Южно-Сахалинск» заявили, что в Северо-Курильске могли ощущаться подземные толчки силой до трех баллов.