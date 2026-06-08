Движение пассажирских поездов приостановили в Крыму после атаки дрона ВСУ

Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановили после ночной атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».
Украинская армия ударила по тепловозу пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь, прошедшей ночью. В результате пострадал машинист, его помощник погиб.
— Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено. Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы, — уточнили в Telegram-канале.
Пассажиров поездов № 68 Москва — Симферополь, № 77 Санкт-Петербург — Симферополь и № 7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправившихся 6 июня, доставляют в пункт назначения автобусами.
Днем ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также сообщил, что два подростка пострадали в результате удара ВСУ по Лисичанску, им оказали помощь и доставили в больницу.