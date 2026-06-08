Двух жителей Хабаровского края задержали с 30 амурскими осетрами

В Ульчском районе за незаконную добычу 30 амурских осетров задержаны два местных жителя, возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Приятели в конце мая рыбачили сетью с катера в акватории реки Амур. Когда они вернулись на берег, их задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что 20 рыб из улова живы, их выпустили обратно в реку.
— В отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело о незаконных добыче и хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ), — сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
Напомним, ранее жителей Хабаровского края задержали с двумя осетрами и 7,5 кг чёрной икры.