Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух жителей Хабаровского края задержали с 30 амурскими осетрами

Живыми оказались 20 рыб, их отпустили.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Ульчском районе за незаконную добычу 30 амурских осетров задержаны два местных жителя, возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Приятели в конце мая рыбачили сетью с катера в акватории реки Амур. Когда они вернулись на берег, их задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что 20 рыб из улова живы, их выпустили обратно в реку.

— В отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело о незаконных добыче и хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ), — сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, ранее жителей Хабаровского края задержали с двумя осетрами и 7,5 кг чёрной икры.