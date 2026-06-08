В Невьянском районе опрокинулась легковушка, погиб пассажир

В Невьянском районе 20-летняя девушка на иномарке превысила скорость и улетела в кювет, погиб пассажир. Авария произошла вечером 7 июня на 7-м километре подъезда к станции Аять. По предварительным данным, девушка на Kia не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась.