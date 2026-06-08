В деле организатора туров для блогеров появились новые эпизоды мошенничества

Следователи возбудили новые уголовные дела после поступления трех заявлений от граждан, считающих себя потерпевшими от действий Хатуны Аташян. По данным правоохранительных органов, сумма ущерба по новым эпизодам составляет около 3,5 млн рублей.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, по каждому из новых эпизодов возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В дальнейшем их планируется объединить с основным производством.
Ранее в Хамовническом суде Москвы следствие заявляло, что в деле могут появиться новые потерпевшие. При этом на момент избрания меры пресечения обвиняемой были зарегистрированы уже три заявления о признании потерпевшей стороной.
По версии следствия, Аташян рекламировала услуги по организации зарубежных поездок и предлагала клиентам размещение в отелях на льготных условиях по рекламным контрактам или партнерским программам. Следствие считает, что с февраля по март она заключила договоры с 70 блогерами.
Женщине предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества в крупном размере и с причинением значительного ущерба потерпевшему по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, во время допроса она признала вину и заявила, что не намеревалась обманывать клиентов. По ее словам, проблемы возникли после отмены бронирований отелями, с которыми она сотрудничала.
По данным МВД, после получения денег от клиентов обвиняемая под различными предлогами переносила сроки поездок либо переставала выходить на связь. Некоторые потерпевшие утверждали, что об отсутствии бронирования узнавали уже после прибытия в отель.
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