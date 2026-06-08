В деле организатора туров для блогеров появились новые эпизоды мошенничества

Женщине предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества в крупном размере и с причинением значительного ущерба потерпевшему по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, во время допроса она признала вину и заявила, что не намеревалась обманывать клиентов. По ее словам, проблемы возникли после отмены бронирований отелями, с которыми она сотрудничала.