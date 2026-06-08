Число погибших от землетрясения на юге Филиппин достигло трех

БАНГКОК, 8 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин достигло трех, четверо пострадали. Об этом сообщила Национальная полиция Филиппин.
По данным ведомства, в северной и центральной частях острова Минданао в общей сложности повреждены 37 зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома. «Полицейские в пострадавших районах мобилизованы для оказания помощи населению, оценка ущерба продолжается», — говорится в распространенном сообщении.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший распорядился приостановить занятия в учебных заведениях в ряде районов на острове Минданао, у южного побережья которого произошло землетрясение. Глава государства поручил правительственным ведомствам координировать действия по ликвидации последствий стихийного бедствия, обеспечить предоставление гуманитарной помощи и функционирование эвакуационных центров. Подземные толчки привели к обрушению ряда зданий в городе Хенераль-Сантос. В некоторых районах острова наблюдаются перебои с электроснабжением.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) выпустил предупреждение о цунами.