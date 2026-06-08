Число погибших от землетрясения на юге Филиппин достигло трех

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший распорядился приостановить занятия в учебных заведениях в ряде районов на острове Минданао, у южного побережья которого произошло землетрясение. Глава государства поручил правительственным ведомствам координировать действия по ликвидации последствий стихийного бедствия, обеспечить предоставление гуманитарной помощи и функционирование эвакуационных центров. Подземные толчки привели к обрушению ряда зданий в городе Хенераль-Сантос. В некоторых районах острова наблюдаются перебои с электроснабжением.