«За жестокое обращение»: украинца депортировали из Польши после скандальной рыбалки

Однако наиболее серьезные претензии возникли не к самому факту рыбалки, а к обращению с животным после его поимки. Следователи считают, что рыбу перевозили без доступа к воде, что могло привести к ее гибели и стать основанием для обвинений в жестоком обращении с животными.