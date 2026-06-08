«За жестокое обращение»: украинца депортировали из Польши после скандальной рыбалки

Вылов огромного сома, которого жители Варшавы считали символом местного озера, обернулся уголовным делом, депортацией и пятилетним запретом на въезд в Шенгенскую зону.
Необычная история из Варшавы вызвала широкий общественный резонанс не только в Польше, но и за ее пределами. Причиной скандала стала судьба огромного сома, много лет обитавшего в озере Балатон в районе Гоцлав. Для местных жителей рыба давно стала своеобразной достопримечательностью, а ее исчезновение вызвало волну возмущения в социальных сетях и местных сообществах.
Как сообщают польские СМИ, 30 мая 57-летний гражданин Украины вместе с товарищем отправился на рыбалку на прокатном катамаране. Мужчинам удалось выловить гигантского сома длиной около 1,8 метра и весом примерно 40 килограммов. Однако радость от удачного улова оказалась недолгой.
Очевидцы рассказали, что после поимки рыбу вытащили на берег. Некоторые местные жители сразу узнали знаменитого обитателя озера и попытались убедить рыбаков отпустить его обратно в воду. По словам свидетелей, люди объясняли, что этот сом живет в Балатоне уже много лет и давно стал местной легендой. Однако уговоры не подействовали.
На видео, опубликованных в интернете, видно, как огромную рыбу несут к автомобилю и помещают в багажник. Именно эти кадры впоследствии стали поводом для вмешательства полиции.
После появления записей в сети сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Выяснилось, что рыбалка могла вестись с нарушением действующих правил. По данным следствия, сом был пойман в период охраны вида, который в Польше действует до 31 мая. Кроме того, в Мазовецком округе существуют ограничения на ловлю рыбы с плавательных средств на отдельных водоемах.
Однако наиболее серьезные претензии возникли не к самому факту рыбалки, а к обращению с животным после его поимки. Следователи считают, что рыбу перевозили без доступа к воде, что могло привести к ее гибели и стать основанием для обвинений в жестоком обращении с животными.
Мужчину задержали сотрудники полиции района Прага-Полудне. После проведения процессуальных действий дело было передано Пограничной службе Польши. Там пришли к выводу, что дальнейшее пребывание иностранца на территории страны нежелательно с точки зрения общественного порядка.
Командир подразделения Пограничной службы в Варшаве принял решение о принудительном выдворении гражданина Украины. Причем решение получило статус немедленного исполнения. Уже в тот же день мужчину доставили к польско-украинской границе через пункт пропуска Дорогуск и передали украинской стороне.
Дополнительным последствием стал пятилетний запрет на въезд не только в Польшу, но и в другие государства Шенгенской зоны.
История вызвала бурные дискуссии в польском обществе. Одни считают наказание чрезмерно суровым, указывая, что речь идет прежде всего о нарушении правил рыболовства. Другие убеждены, что действия властей оправданы, поскольку были нарушены сразу несколько норм законодательства, а сама рыба имела особое значение для местного сообщества.
Старожилы района Гоцлав вспоминают, что знаменитого сома неоднократно ловили и раньше. Однако рыбаки неизменно отпускали его обратно в озеро. Благодаря этому гигант прожил в Балатоне многие годы и стал частью местного фольклора.
Теперь судьба легендарного обитателя озера остается неизвестной. Между тем история уже стала одним из самых обсуждаемых происшествий начала лета в Польше, наглядно показав, как обычная рыбалка может привести к международному скандалу и серьезным правовым последствиям.