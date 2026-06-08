Эксперт Раилко объяснил, почему поиски Усольцевых эффективны до середины июня

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге под Красноярском, будут эффективными только до середины июня. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал экс-спасатель Юрий Раилко.
По его словам, искать Усольцевых можно до тех пор, пока в тайге не выросла высокая трава.
«Потом, когда трава поднимется, там искать уже смысла нет», — сказал эксперт.
Он уточнил, что у поисковиков есть время примерно до середины июня.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали под Красноярском прошлой осенью. 25 сентября они отправились в поход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.
Масштабные поиски семьи были свернуты в октябре, когда выпал снег.
Возобновилась операция 4 июня. Сейчас в ней задействованы около 80 человек: спасатели, криминалисты, сотрудники силовых структур. Поиски ведутся в рамках уголовного дела, возбужденного после пропажи Усольцевых.
Высказываются разнообразные гипотезы их исчезновения — от убийства до бегства семьи за границу. Однако основная версия следствия — несчастный случай.