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Над Калужской областью сбили два украинских беспилотника

Ночью в Калужской области были уничтожены два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, один БПЛА был сбит над территорией Малоярославецкого муниципального округа, второй — на окраине Калуги.

На местах работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Также ночной атаке ВСУ подверглась Ростовская область. Средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в двух районах региона.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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