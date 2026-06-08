Над Калужской областью сбили два украинских беспилотника

По его словам, один БПЛА был сбит над территорией Малоярославецкого муниципального округа, второй — на окраине Калуги.
На местах работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Также ночной атаке ВСУ подверглась Ростовская область. Средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в двух районах региона.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше