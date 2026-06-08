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В Петербурге продолжаются поиски подростка с желтым самокатом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Поиски 13-летнего подростка с желтым самокатом, который ушел из дома 5 июня, продолжаются, сообщила РИА Новости его мама Наталья.

Источник: РИА Новости

«Вчера муж ходил на поиски вместе с добровольцами в районе станции метро Восстания, на Московском вокзале были. Пока безуспешно. Утром снова пойдем на поиски», — сказала РИА Новости Наталья.

Она уточнила, что поиски ведутся вместе с полицией, которая по камерам видеонаблюдения заметила похожего на сына подростка в районе Московского вокзала.

«Также поиск ведется в Приморском районе, где мы живем. Надеемся, что он вернется домой или будет где-то рядом. Мы его очень ждем», — добавила Наталья.

Ранее в петербургском поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что мальчик 155 сантиметров ростом ушел из дома 5 июня, он был с черным рюкзаком и желтым самокатом.