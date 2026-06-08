В Петербурге продолжаются поиски подростка с желтым самокатом

«Вчера муж ходил на поиски вместе с добровольцами в районе станции метро Восстания, на Московском вокзале были. Пока безуспешно. Утром снова пойдем на поиски», — сказала РИА Новости Наталья.
Она уточнила, что поиски ведутся вместе с полицией, которая по камерам видеонаблюдения заметила похожего на сына подростка в районе Московского вокзала.
«Также поиск ведется в Приморском районе, где мы живем. Надеемся, что он вернется домой или будет где-то рядом. Мы его очень ждем», — добавила Наталья.
Ранее в петербургском поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что мальчик 155 сантиметров ростом ушел из дома 5 июня, он был с черным рюкзаком и желтым самокатом.