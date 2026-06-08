Фотографы-живодеры вновь предлагают челябинцам сделать снимки с совами

— Многие люди понимают, что это издевательство, — прокомментировал ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян. — Ночные хищники, которые днем должны сидеть, закрывая глаза, отдыхать, а активность у них проявляется только в ночное время суток, — они с утра до вечера на руках у этих деятелей зарабатывают деньги. Мы рискуем здоровьем, особенно наших детей. Многие подходят, они этих сов сажают на этих детей. А птица — она неизвестного происхождения, нет никаких сопроводительных ветеринарных документов. Каникулы закончатся больничной койкой, если, не дай бог, будет орнитоз.