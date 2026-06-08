Три рейса задержаны в нижегородском аэропорту 8 июня

Три авиарейса задержаны в Нижнем Новгороде 8 июня. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло аэропорта.
Задерживается вылет самолетов до Самары (авиакомпания Red Wings), Москвы («Россия») и Минеральных вод (Nordwind).
Также задерживается прилет четырех рейсов: из Екатеринбурга (авиакомпания Red Wings), Сочи («Россия»), Калининграда (Nordwind) и Минеральных вод (Nordwind).
Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, аэропорт отправляет и принимает рейсы при согласовании с соответствующими органами.
Пассажиров просят уточнять статус рейсов.
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