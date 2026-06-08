Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три рейса задержаны в нижегородском аэропорту 8 июня

Аэропорт отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Источник: Время

Три авиарейса задержаны в Нижнем Новгороде 8 июня. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло аэропорта.

Задерживается вылет самолетов до Самары (авиакомпания Red Wings), Москвы («Россия») и Минеральных вод (Nordwind).

Также задерживается прилет четырех рейсов: из Екатеринбурга (авиакомпания Red Wings), Сочи («Россия»), Калининграда (Nordwind) и Минеральных вод (Nordwind).

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, аэропорт отправляет и принимает рейсы при согласовании с соответствующими органами.

Пассажиров просят уточнять статус рейсов.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше