Приехал из Актау: мужчину задержали после личного досмотра в Павлодаре

По информации пресс-службы ведомства, при проведении оперативных мероприятий сотрудниками по противодействию наркопреступности в Павлодаре у жителя Актау изъяты наркотические средства. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены и изъяты 40 свертков, упаковочный материал и электронные весы.
Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является психотропным веществом синтетического происхождения. Общий вес составил более 50 граммов.
По предварительным данным, подозреваемый прибыл в Павлодар в начале мая текущего года. В настоящее время проверяется его возможная причастность к незаконному сбыту психотропных веществ.
«Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. С санкции суда подозреваемый взят под стражу», — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Арсен Айгазин.