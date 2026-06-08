Приехал из Актау: мужчину задержали после личного досмотра в Павлодаре

По информации пресс-службы ведомства, при проведении оперативных мероприятий сотрудниками по противодействию наркопреступности в Павлодаре у жителя Актау изъяты наркотические средства. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены и изъяты 40 свертков, упаковочный материал и электронные весы.