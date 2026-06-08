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Приехал из Актау: мужчину задержали после личного досмотра в Павлодаре

В Павлодаре задержали жителя Актау. При личном досмотре у него изъяли синтетические наркотики, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Источник: Nur.kz

По информации пресс-службы ведомства, при проведении оперативных мероприятий сотрудниками по противодействию наркопреступности в Павлодаре у жителя Актау изъяты наркотические средства. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены и изъяты 40 свертков, упаковочный материал и электронные весы.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является психотропным веществом синтетического происхождения. Общий вес составил более 50 граммов.

По предварительным данным, подозреваемый прибыл в Павлодар в начале мая текущего года. В настоящее время проверяется его возможная причастность к незаконному сбыту психотропных веществ.

«Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. С санкции суда подозреваемый взят под стражу», — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Арсен Айгазин.