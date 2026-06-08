Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до трёх

Наибольшие разрушения зафиксированы в северной и центральной частях острова Минданао, где повреждены 37 зданий, включая школы, больницы и жилые дома.
Спасательные службы продолжают работу на местах.
Напомним, 8 июня у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение. Камеры наблюдения и очевидцы зафиксировали момент подземных толчков. Япония и Филиппины получили предупреждение о возможном цунами. Изначально сообщалось о гибели одного человека. Эпицентр располагался в 58 километрах от города Генерал-Сантос на глубине 57 километров.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.