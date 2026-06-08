Мужчина погиб в загоревшейся квартире на 13-й Парковой улице в Москве

В квартире жилого дома на 13-й Парковой улице в Москве произошел пожар. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
В результате возгорания погиб мужчина 1966 года рождения. Женщина 1969 года рождения получила травмы и была госпитализирована.
Измайловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Также на контроле ведомства находятся ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту пожара.
Ранее пожар произошел на территории жилого комплекса «Первый московский» в Новой Москве. Загорелись строительные материалы. Позже возгорание потушили.
Кроме того, склад с мебелью загорелся в подмосковном Долгопрудном. Возгорание тушили спасатели из Москвы и области. Со склада эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. В ходе тушения огня площадь пожара достигла 4,7 тысячи квадратных метров. Впоследствии возгорание полностью ликвидировали. Прокуратура поставила на контроль установление причин случившегося.