В Кировском округе Омска вспыхнула трансформаторная подстанция

В воскресенье днём в Кировском округе Омска загорелась электрическая подстанция, сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.
Сообщение о возгорании поступило спасателям 7 июня в 14:10. На момент прибытия первых расчётов пламя охватило сгораемые конструкции объекта. Пожарные справились с открытым горением к 15:05. Общая площадь, пройденная огнём, составила 161 квадратный метр, из которых конструкции повреждены на 4 «квадратах».
В ведомстве уточнили, что люди не пострадали. Специалистам предстоит выяснить причину случившегося. По данным синоптиков, 7 июня в регионе ожидались грозы и порывистый ветер до 20 метров в секунду, что могло стать одной из версий произошедшего.
Ранее мы рассказывали, что 92 пожара ликвидировали в Омской области за первую неделю лета.