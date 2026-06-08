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В Крымском районе Кубани продолжает поступать вода из-за проранов в дамбе

В Крымском районе зона подтопления составляет 3,5 тысячи га.

Источник: администрация Крымского района

В Крымском районе Кубани продолжает поступать вода из-за проранов в дамбе. В ГО и ЧС района проводят оперативное совещание по ситуации с подтоплениями.

На территории Троицкого сельского поселения использовали более 517 тонн песка для укрепления дамбы. Сформирован резерв мешков.

Зона подтопления ориентировочно составляет 3,5 тысячи га, в том числе 2,5 тысячи га сельскохозяйственных угодий.

Сотрудники районной службы спасения круглосуточно дежурят в хуторе Урма и селе Гвардейском Киевского сельского поселения. В зоне подтопления находятся СНТ «Йодник» и хутор Западный Троицкого сельского района. Ранее жителей этих поселений эвакуировали.

Из-за подтопления территории водозабора РЭУ «Троицкий групповой водопровод» вблизи реки Кубань отключена часть артезианских скважин. Подача воды временно снижена в Новороссийске и Геленджике.

Всего в работах задействовали 497 человек и 61 единицу техники, включая плавсредства.