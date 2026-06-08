ВСУ бросили 6 дронов в атаку на Тульскую область

По его словам, пострадавших в результате атаки нет. По предварительным данным, здания и объекты инфраструктуры также не получили повреждений. В регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА. Жителям напомнили телефоны экстренных служб: 01, 101 и 112.
Также в ночь на 8 июня украинский беспилотник атаковал тепловоз поезда Москва — Симферополь. Удар убил помощника машиниста. Машинист получил ранения. Пассажиры состава не пострадали. Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки БПЛА на тепловоз.
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