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ВСУ бросили 6 дронов в атаку на Тульскую область

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили шесть украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Источник: Life.ru

По его словам, пострадавших в результате атаки нет. По предварительным данным, здания и объекты инфраструктуры также не получили повреждений. В регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА. Жителям напомнили телефоны экстренных служб: 01, 101 и 112.

Также в ночь на 8 июня украинский беспилотник атаковал тепловоз поезда Москва — Симферополь. Удар убил помощника машиниста. Машинист получил ранения. Пассажиры состава не пострадали. Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки БПЛА на тепловоз.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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