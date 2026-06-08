Около 2 млн рублей перевели мошенникам жители Иркутской области за последние три дня

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России, самую крупную сумму злоумышленникам перевёл 42-летний житель Тайшета. Мужчина увидел в интернете рекламу о заработках на инвестициях. С ним связался лжеброкер и уже под его руководством несколько месяцев потерпевший переводил свои и заёмные сумму на счета неизвестных лиц, чтобы в дальнейшем от таких переводом получить прибыль. Однако денег мужчина так и не получил. Общий ущерб составил более 1,5 млн рублей.