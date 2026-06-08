Около 2 млн рублей перевели мошенникам жители Иркутской области за последние три дня

IrkutskMedia, 8 июня. В Иркутской области за прошедшие три дня от действий мошенников пострадало 9 жителей региона. Суммарно граждане перевели аферистам около 2 млн рублей.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России, самую крупную сумму злоумышленникам перевёл 42-летний житель Тайшета. Мужчина увидел в интернете рекламу о заработках на инвестициях. С ним связался лжеброкер и уже под его руководством несколько месяцев потерпевший переводил свои и заёмные сумму на счета неизвестных лиц, чтобы в дальнейшем от таких переводом получить прибыль. Однако денег мужчина так и не получил. Общий ущерб составил более 1,5 млн рублей.
Жертвой «безопасного счёта» стал 73-летний иркутянин. Ему позвонила некая сотрудница компании по обслуживают домофона и под предлогом замены оборудования попросила продиктовать код из СМС. Затем мужчине стали звонить лжесотрудники разных ведомств с сообщениями о том, что у потерпевшего пытаются похитить с банковского счёта сбережения. Аферисты предложили перевести все деньги на неизвестный счёт для сохранности. По данной схеме пенсионер потерял 150 тысяч рублей.
Ещё одной жертвой мошенников стала аспирантка одного из учебных заведений региона. В мессенджере она получила сообщение от знакомой с просьбой занять деньги. Девушка не знала, что данный аккаунт взломан и перевела на указанный неизвестный ей счёт 40 тысяч рублей.
Ранее агентство рассказывало, что иркутянина доставили на Колыму по делу о хищении денег у пенсионерки. 22-летний студент сибирского вуза подрабатывал курьером телефонных мошенников.