Омичка украла у соседки 1 миллион рублей, полученный за погибшего на СВО сына

В Шербакульском районе перед судом предстанет 42-летняя местная жительница. Её обвиняют в краже в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
По версии следствия, в феврале 2026 года женщина помогала соседке переезжать в другое село. Потерпевшая получила выплату в связи с гибелью сына — участника СВО. В какой-то момент обвиняемая убедилась, что за ней никто не наблюдает, открыла прикроватную тумбу и забрала оттуда 1 млн рублей.
После этого женщина скрылась, а похищенные деньги потратила по своему усмотрению.
Для возмещения ущерба следствие наложило арест на имущество обвиняемой общей стоимостью более 1,2 млн рублей. Свою вину женщина признала полностью и добровольно вернула потерпевшей похищенную сумму.
Уголовное дело направлено в Шербакульский районный суд. По статье о краже в особо крупном размере обвиняемой может грозить до 10 лет лишения свободы.