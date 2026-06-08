Омичка украла у соседки 1 миллион рублей, полученный за погибшего на СВО сына

По версии следствия, в феврале 2026 года женщина помогала соседке переезжать в другое село. Потерпевшая получила выплату в связи с гибелью сына — участника СВО. В какой-то момент обвиняемая убедилась, что за ней никто не наблюдает, открыла прикроватную тумбу и забрала оттуда 1 млн рублей.