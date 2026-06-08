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Омичка украла у соседки 1 миллион рублей, полученный за погибшего на СВО сына

По статье о краже в особо крупном размере обвиняемой может грозить до 10 лет лишения свободы.

Источник: Om1 Омск

В Шербакульском районе перед судом предстанет 42-летняя местная жительница. Её обвиняют в краже в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

По версии следствия, в феврале 2026 года женщина помогала соседке переезжать в другое село. Потерпевшая получила выплату в связи с гибелью сына — участника СВО. В какой-то момент обвиняемая убедилась, что за ней никто не наблюдает, открыла прикроватную тумбу и забрала оттуда 1 млн рублей.

После этого женщина скрылась, а похищенные деньги потратила по своему усмотрению.

Для возмещения ущерба следствие наложило арест на имущество обвиняемой общей стоимостью более 1,2 млн рублей. Свою вину женщина признала полностью и добровольно вернула потерпевшей похищенную сумму.

Уголовное дело направлено в Шербакульский районный суд. По статье о краже в особо крупном размере обвиняемой может грозить до 10 лет лишения свободы.