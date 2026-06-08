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Экс-мэра Владислава Логинова этапировали из московского СИЗО в Красноярск

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Утром 8 июня в Центральном районном суде Красноярска началось заседание по делу бывшего главы города Владислава Логинова. Ему вменяют четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере.

Напомним, что в 2025 году экс-мэру предъявили обвинение в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах за незаконное вознаграждение он помогал коммерческой организации победить в конкурсах на ремонт дорог в краевом центре.

Бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом. Вместе с ним по делу проходят еще четыре фигуранта:

— Алексей Давыдов, экс-заммэра (три эпизода взяток);

— Евгений Жвакин, экс-глава УДИБ (три эпизода посредничества во взятках);

— Павел Креско, экс-глава УДИБ и САТП (один эпизод посредничества во взятке);

— Татьяна Сухова, предпринимательница (три эпизода посредничества во взятках).

На заседании за решеткой находится Давыдов, остальные — сидят в зале. Также стало известно, что Логинова этапировали из московского СИЗО в Красноярск.