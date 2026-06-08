Экс-мэра Владислава Логинова этапировали из московского СИЗО в Красноярск

Утром 8 июня в Центральном районном суде Красноярска началось заседание по делу бывшего главы города Владислава Логинова. Ему вменяют четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере.
Напомним, что в 2025 году экс-мэру предъявили обвинение в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах за незаконное вознаграждение он помогал коммерческой организации победить в конкурсах на ремонт дорог в краевом центре.
Бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом. Вместе с ним по делу проходят еще четыре фигуранта:
— Алексей Давыдов, экс-заммэра (три эпизода взяток);
— Евгений Жвакин, экс-глава УДИБ (три эпизода посредничества во взятках);
— Павел Креско, экс-глава УДИБ и САТП (один эпизод посредничества во взятке);
— Татьяна Сухова, предпринимательница (три эпизода посредничества во взятках).
На заседании за решеткой находится Давыдов, остальные — сидят в зале. Также стало известно, что Логинова этапировали из московского СИЗО в Красноярск.