Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 8 июня

Утром 8 июня в Нижегородской области объявили об угрозе, связанной с беспилотниками. Об этом сообщили в SMS-рассылке от ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Уведомление о действии особого режима беспилотной опасности поступило к жителям области в 05:40. Официальных сообщений об атаке БПЛА от Минобороны РФ не поступало.
Нижегородцам напоминают, что ри обнаружении обломков или фрагментов беспилотных летательных аппаратов нужно сохранять бдительность, ни в коем случае не подходить к ним и соблюдать все необходимые меры безопасности.
Ранее режим беспилотной опасности также вводили 5 июня. В тот день силы ПВО уничтожили 25 БПЛА.
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