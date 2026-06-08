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В Калачинске опять горит свалка, которая принимает мусор омичей

При этом расходы на содержание свалок в Омской области значительно снизили.

Источник: SuperOmsk.ru

На фоне усиления жары в Омской области стало известно о новом пожаре на мусорном полигоне в Калачинске. Накануне, 7 июня 2026 года, заявление по ситуации сделали в региональном МЧС.

«Для ликвидации возгорания привлечены силы и средства администрации района. По необходимости ограничьте пребывание на открытом воздухе. Воспользуйтесь марлевой повязкой или влажной тканью, защищая органы дыхания. Следует закрыть окна и форточки, использовать кондиционер. При ухудшении самочувствия обратитесь в медицинское учреждение», — заявили в омском МЧС.

Напомним, что полигон в Калачинске уже горел в течение нескольких суток в начале мая 2026 года. Тогда ситуацию прокомментировал глава района Фридрих Мецлер.

Отметим, в 2026 году Калачинскому району предоставили на обслуживание свалок порядка 26 млн рублей субсидий. В 2024 году ООО «Экосервис» разместило закупку на «Оказание комплекса услуг специальной техникой с экипажем на объекте размещения твердых коммунальных отходов в Калачинском районе Омской области» со сроком реализации до 31 декабря 2025 года. Стоимость работ — 309,9 млн рублей.

Добавим, в общей сложности, по территории Омской области «рассредоточено» 17 подобных объектов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года. Во второй половине мая 2026 года опубликованы результаты отбора на получение субсидий на их содержание и обустройство, выплаты в размере около 90 миллионов рублей предусмотрены 15 районам, среди которых также Калачинский и Кормиловский, где на прошлой неделе тоже загорелась свалка. Многим из них заявленные суммы уменьшили в несколько раз.

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