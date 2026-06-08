В Калачинске опять горит свалка, которая принимает мусор омичей

Добавим, в общей сложности, по территории Омской области «рассредоточено» 17 подобных объектов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года. Во второй половине мая 2026 года опубликованы результаты отбора на получение субсидий на их содержание и обустройство, выплаты в размере около 90 миллионов рублей предусмотрены 15 районам, среди которых также Калачинский и Кормиловский, где на прошлой неделе тоже загорелась свалка. Многим из них заявленные суммы уменьшили в несколько раз.