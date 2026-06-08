Пенсионерка пострадала на пожаре в частном доме в Челябинской области

В минувшее воскресенье, 7 июня, в поселке Южном Троицкого округа произошел пожар в частном жилом доме. В момент ЧП в помещении находилась 75‑летняя женщина, она отравилась продуктами горения. Спасатели вывели пострадавшую на свежий воздух, сейчас она получает необходимую помощь в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Предварительно, пожар начался в одной из комнат из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электроприборов. Возгорание ликвидировали 16 человек с привлечением 4 спецмашин на площади 20 квадратных метров.
Спасатели настоятельно рекомендуют регулярно проверять проводку, пользоваться исправным оборудованием, а также не перегружать сеть во избежание ЧП.
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