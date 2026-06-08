В Волгоградской области произошел пожар из-за обломков БПЛА

Инцидент произошел в Жирновском районе. По словам Бочарова, возгорание ликвидировано, жертв и пострадавших нет.
Минобороны России на данный момент не информировало о ликвидации дронов над регионом. Предыдущая атака на Волгоградскую область была зафиксирована 4 июня, тогда обошлось без пострадавших.
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