Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области произошел пожар из-за обломков БПЛА

В Волгоградской области пресечена атака беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, вследствие падения обломков возник пожар на территории линейной производственно-диспетчерской службы.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в Жирновском районе. По словам Бочарова, возгорание ликвидировано, жертв и пострадавших нет.

Минобороны России на данный момент не информировало о ликвидации дронов над регионом. Предыдущая атака на Волгоградскую область была зафиксирована 4 июня, тогда обошлось без пострадавших.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше