Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 310 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 310 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в Минобороны РФ.
— В течение ночи в период с 20:00 до 8:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, воздушные цели были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в свою очередь заявил, что два подростка пострадали в результате удара ВСУ по Лисичанску, им оказали помощь и доставили в больницу.