Трое детей баловались с огнем и едва не спалили частные подворья в Приангарье

IrkutskMedia, 8 июня. В Новонукутске трое детей 8−11 лет устроили пожар в результате шалости. Известно, что они игрались с огнем, после чего просто ушли с места. При этом через 15 минут над постройкой взметнулись языки пламени.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, происшествие случилось в минувшую субботу, в 16:27. Пожар случился в частном подворье. Пять огнеборцев с помощью двух единиц техники ликвидировали горение хозяйственной постройки на площади 9 кв. метров и предотвратили распространение огня на соседние строения.
Дознаватели установили, что к пожару привела детская шалость. Трое детей возраста играли в неэксплуатирующейся брусовой стайке — поджигали и тушили бумагу. Когда развлечение наскучило — они ушли, а спустя 15 минут начался пожар.
Ранее сообщалось, что в посёлке Белореченском на пожаре в пятиэтажном доме погибла 66-летняя женщина. Предварительно, огонь возник в одной из квартир из-за короткого замыкания электропроводки.