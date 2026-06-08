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Трое детей баловались с огнем и едва не спалили частные подворья в Приангарье

Пожар охватил хозпостройку, после чего благодаря огнеборцам распространение огня удалось избежать.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 8 июня. В Новонукутске трое детей 8−11 лет устроили пожар в результате шалости. Известно, что они игрались с огнем, после чего просто ушли с места. При этом через 15 минут над постройкой взметнулись языки пламени.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, происшествие случилось в минувшую субботу, в 16:27. Пожар случился в частном подворье. Пять огнеборцев с помощью двух единиц техники ликвидировали горение хозяйственной постройки на площади 9 кв. метров и предотвратили распространение огня на соседние строения.

Дознаватели установили, что к пожару привела детская шалость. Трое детей возраста играли в неэксплуатирующейся брусовой стайке — поджигали и тушили бумагу. Когда развлечение наскучило — они ушли, а спустя 15 минут начался пожар.

Ранее сообщалось, что в посёлке Белореченском на пожаре в пятиэтажном доме погибла 66-летняя женщина. Предварительно, огонь возник в одной из квартир из-за короткого замыкания электропроводки.

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