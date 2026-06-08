Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли из-за угрозы БПЛА 8 июня

Нижегородский аэропорт имени Чкалова ввел ограничения для самолетов утром 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиациию.
Ограничения ввели утром в 05:52. Меры были приняты из-за угрозы БПЛА и введения режима беспилотной опасности.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по состоянию на 07:08 утра, аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет авиарейсы только по согласованию с соответствующими органами.
Ранее три авиарейса до Сочи задержали в Нижнем Новгороде.
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