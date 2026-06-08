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Голубь в дымоходе стал причиной отравления газом семьи из РТ

Всего в Татарстане за выходные произошло несколько ЧП с газом.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госжилинспекции РТ, ранним утром воскресенья от отравления газом пострадали двоих детей, а также 41-летняя женщина и 47-летний мужчина из Нурлата. При осмотре вентиляции обнаружено, что тяга в дымоходе имеется, однако в дымоотводящей трубе газового нагревателя нашли голубя. Дети госпитализированы.

Двумя днями ранее с отравлением газом был госпитализирован и житель Чистополя. Как стало известно, он подошел к плите, включил газ, однако в этот момент у него начался сердечный приступ и зажечь включенную конфорку он не успел.

Также за выходные было зафиксировано пять случаев утечки газа. Два из них произошли в Казани и еще три — в Высокогорском районе.

В настоящий момент Госжилинспекция проводит проверку, особое внимание будет уделено случаю в Нурлате. Газоснабжение в домах с утечкой остановлено.