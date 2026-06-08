В Красноярском крае остаются затопленными три дачных дома

На утро 8 июня в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 52 огорода и шесть участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.
Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реке Чулым в поселке Балахта уровень воды составил 478 сантиметров (опасная отметка — 473).
Сохраняется выход воды на пойму на реках: Енисей (село Караул), Мана (село Нарва), Чулым (Балахта, село Красный Завод) и Кеть (село Лосиноборское).
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