Россиянка поверила в сказки о работе и стала рабыней в скам-центре в Мьянме

По данным дипломатов, в апреле женщина получила предложение о работе за рубежом и прибыла в Янгон из Таиланда. После этого её доставили в район города Мьявади Каренской национальной области. Там россиянку принуждали участвовать в мошеннической деятельности под угрозой физического насилия. В начале июня ей удалось связаться с российским диппредставительством и попросить помощи.