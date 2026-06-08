Россиянка поверила в сказки о работе и стала рабыней в скам-центре в Мьянме

По данным дипломатов, в апреле женщина получила предложение о работе за рубежом и прибыла в Янгон из Таиланда. После этого её доставили в район города Мьявади Каренской национальной области. Там россиянку принуждали участвовать в мошеннической деятельности под угрозой физического насилия. В начале июня ей удалось связаться с российским диппредставительством и попросить помощи.
Сейчас женщина находится в мьянманском депортационном центре и поддерживает контакт с российской стороной. Её возвращение на родину организуют через Таиланд при содействии посольства РФ в Бангкоке.
А ранее в Таиланде задержали 45-летнюю гражданку России, открывшую подпольную клинику на собственной вилле в районе Таланг на Пхукете. Операцию назвали Moscow Devil Filler.
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