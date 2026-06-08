Пассажиров атакованного дроном поезда из Москвы доставили в Симферополь

Всех пассажиров поезда Москва—Симферополь, который ночью подвергся атаке беспилотника в Крыму, доставили в Симферополь. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе перевозчика «Гранд сервис экспресс». Количество пассажиров в компании не уточнили.
При ударе дрона по пассажирскому поезду погиб помощник машиниста, машинист ранен. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что пассажиры не пострадали, их должны были развезти на автобусах. После атаки движение поездов в Крыму приостановили.
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