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На перевалочном комплексе в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки дрона

В Новороссийске после атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Источник: Life.ru

«В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Пострадавших нет», — информирует штаб.

К тушению возгорания на топливном объекте привлекли 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Специалисты продолжают ликвидацию пожара и оценивают последствия происшествия.

Также утром 8 июня было закрыто движение из Новороссийска по трассе в сторону Геленджика и Кабардинки. Ограничения действовали на участке от перекрёстка улиц Судостальской и Портовой. Меры ввели в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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